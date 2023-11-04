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Официальный Баку: Азербайджан действовал в соответствии с Конституцией страны и Уставом ООН

Официальный Баку: Азербайджан действовал в соответствии с Конституцией страны и Уставом ООН ”Азербайджанское государство действовало в соответствии с Конституцией и Уставом ООН".
Внешняя политика
4 ноября 2023 г. 20:46
Официальный Баку: Азербайджан действовал в соответствии с Конституцией страны и Уставом ООН

”Азербайджанское государство действовало в соответствии с Конституцией страны и Уставом ООН".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Он отметил, что проинформировал коллегу о факторах, обусловливающих антитеррористические мероприятия, проведенные 19-20 сентября: “В течение 3 лет Азербайджан неизменно проявлял высокую сдержанность. Вооруженные силы Азербайджана, проявив профессионализм, провели ограниченную операцию в соответствии с требованиями международного права”.

Министр отметил, что после полного восстановления суверенитета международному сообществу была представлена подробная информация: “После антитеррористических мероприятий были организованы визиты иностранных представителей в регион”.

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Версия на английском языке Baku: Azerbaijan acted in accordance with its Constitution and UN Charter
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: “Azərbaycan Konstitusiyasına və BMT nizamnaməsinə uyğun hərəkət edib”

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