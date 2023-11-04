Официальный Баку: Азербайджан действовал в соответствии с Конституцией страны и Уставом ООН

”Азербайджанское государство действовало в соответствии с Конституцией и Уставом ООН".

”Азербайджанское государство действовало в соответствии с Конституцией страны и Уставом ООН".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Он отметил, что проинформировал коллегу о факторах, обусловливающих антитеррористические мероприятия, проведенные 19-20 сентября: “В течение 3 лет Азербайджан неизменно проявлял высокую сдержанность. Вооруженные силы Азербайджана, проявив профессионализм, провели ограниченную операцию в соответствии с требованиями международного права”.

Министр отметил, что после полного восстановления суверенитета международному сообществу была представлена подробная информация: “После антитеррористических мероприятий были организованы визиты иностранных представителей в регион”.