МИД Азербайджана: Армения заинтересована в продолжении провокаций

"Похоже, что армянская сторона заинтересована в настойчивом продолжении провокаций, не смирившись с тем, что сотни армянских жителей в духе взаимопонимания и сотрудничества с азербайджанскими пограничниками, переходят контрольно-пропускной пункт в обоих направлениях".
Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана к заявлению внешнеполитического ведомства Армении от 24 июня.
Было отмечено, что утверждения о наличии “гуманитарных угроз” в отношении проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армян не имеют под собой никаких оснований.
Подчеркивается, что армянская сторона использует этот вопрос в своих узких политических целях.