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МИД Азербайджана: Армения заинтересована в продолжении провокаций

МИД Азербайджана: Армения заинтересована в продолжении провокаций "Похоже, что армянская сторона заинтересована в настойчивом продолжении провокаций, не смирившись с тем, что сотни армянских жителей в духе взаимопонимания и сотрудничества с азербайджанскими пограничниками, переходят контрольно-пропускной пункт в обоих н
Внешняя политика
25 июня 2023 г. 12:37
МИД Азербайджана: Армения заинтересована в продолжении провокаций

"Похоже, что армянская сторона заинтересована в настойчивом продолжении провокаций, не смирившись с тем, что сотни армянских жителей в духе взаимопонимания и сотрудничества с азербайджанскими пограничниками, переходят контрольно-пропускной пункт в обоих направлениях".

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана к заявлению внешнеполитического ведомства Армении от 24 июня.

Было отмечено, что утверждения о наличии “гуманитарных угроз” в отношении проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армян не имеют под собой никаких оснований.

Подчеркивается, что армянская сторона использует этот вопрос в своих узких политических целях.

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Версия на английском языке Official Baku: Armenia insisting on continuing provocative steps
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Ermənistan təhrikçi addımları davam etdirməkdə maraqlıdır"

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