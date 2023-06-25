МИД Азербайджана: Армения заинтересована в продолжении провокаций

"Похоже, что армянская сторона заинтересована в настойчивом продолжении провокаций, не смирившись с тем, что сотни армянских жителей в духе взаимопонимания и сотрудничества с азербайджанскими пограничниками, переходят контрольно-пропускной пункт в обоих н

"Похоже, что армянская сторона заинтересована в настойчивом продолжении провокаций, не смирившись с тем, что сотни армянских жителей в духе взаимопонимания и сотрудничества с азербайджанскими пограничниками, переходят контрольно-пропускной пункт в обоих направлениях".

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана к заявлению внешнеполитического ведомства Армении от 24 июня.

Было отмечено, что утверждения о наличии “гуманитарных угроз” в отношении проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армян не имеют под собой никаких оснований.

Подчеркивается, что армянская сторона использует этот вопрос в своих узких политических целях.