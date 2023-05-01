МИД: Армения не отказывается от территориальных претензий к Азербайджану

Тот факт, что Армения вместо того, чтобы освободить село Керки Садаракского района Нахчывана и села Софулу, Бархударлы, Баганис Айрым, Гызыл Гаджилы, Юхары Эскипара, Ашагы Эскипара, Хейримли Газаха в рамках обязательств, взятых на себя еще во время подпис

Тот факт, что Армения вместо того, чтобы освободить село Керки Садаракского района Нахчывана и села Софулу, Бархударлы, Баганис Айрым, Гызыл Гаджилы, Юхары Эскипара, Ашагы Эскипара, Хейримли Газаха в рамках обязательств, взятых на себя еще во время подписания трехстороннего заявления, ставит под сомнение принадлежность этих сел Азербайджану, свидетельствует о том, что эта страна все еще не отказывается от территориальных претензий к Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана к высказываниям пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян, озвученным в интервью радио "Свобода".

"Бадалян заявляет, что в Азербайджане нет вооруженных сил Армении, что свидетельствует о том, что внешняя политика этой страны пропитана ложью. Тот факт, что правоохранительные органы Армении завели уголовные дела в отношении тех, кого долгое время представляли как военнослужащих сепаратистского режима, является наглядным доказательством того, что эти военнослужащие подчиняются Армении", - отмечается в заявлении.