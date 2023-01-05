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Официальный Баку: Армения использует Лачынскую дорогу для перевозки мин и оружия

Официальный Баку: Армения использует Лачынскую дорогу для перевозки мин и оружия Армения использует Лачынскую дорогу, предназначенную лишь для гуманитарных целей, для перевозки мин и другого оружия.
Внешняя политика
5 января 2023 г. 21:00
Официальный Баку: Армения использует Лачынскую дорогу для перевозки мин и оружия

Армения использует Лачынскую дорогу, предназначенную лишь для гуманитарных целей, для перевозки мин и другого оружия.

Как сообщает Report, об этом говорится во втором обращении Азербайджана в Международный суд против Армении.

"Армянская сторона, грубо нарушая положения трехстороннего заявления, продолжает свои военные провокации, с августа 2022 года в Азербайджане было обнаружено более 2700 мин армянского производства, которые были произведены в 2021 году. Есть доказательства того, что мины были установлены после того, как Армения согласилась с положениями трехстороннего заявления о прекращении всех боевых действий, выводе своих войск из Азербайджана. Часть этих мин была обнаружена в жилых районах, куда азербайджанские вынужденные переселенцы должны были вернуться", - говорится в обращении.

Азербайджан обратился в Международный суд с целью предпринятия Арменией необходимых шагов для оперативного, безопасного и эффективного разминирования районов, в которые вернется гражданское население, а также прекращения использования Лачынской дороги.

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Версия на английском языке Armenia using Lachin road to transport landmines and other weaponries, Baku says
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Ermənistan mina və silahların daşınması məqsədilə Laçın yolundan istifadə edir"

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