Официальный Баку: Армения использует Лачынскую дорогу для перевозки мин и оружия

Армения использует Лачынскую дорогу, предназначенную лишь для гуманитарных целей, для перевозки мин и другого оружия.

Армения использует Лачынскую дорогу, предназначенную лишь для гуманитарных целей, для перевозки мин и другого оружия.

Как сообщает Report, об этом говорится во втором обращении Азербайджана в Международный суд против Армении.

"Армянская сторона, грубо нарушая положения трехстороннего заявления, продолжает свои военные провокации, с августа 2022 года в Азербайджане было обнаружено более 2700 мин армянского производства, которые были произведены в 2021 году. Есть доказательства того, что мины были установлены после того, как Армения согласилась с положениями трехстороннего заявления о прекращении всех боевых действий, выводе своих войск из Азербайджана. Часть этих мин была обнаружена в жилых районах, куда азербайджанские вынужденные переселенцы должны были вернуться", - говорится в обращении.

Азербайджан обратился в Международный суд с целью предпринятия Арменией необходимых шагов для оперативного, безопасного и эффективного разминирования районов, в которые вернется гражданское население, а также прекращения использования Лачынской дороги.