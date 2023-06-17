МИД: Армения должна выполнить свои обязательства и прекратить совершать провокации

"Армянская сторона должна прекратить провокации, препятствующие мирному процессу, полностью вывести вооруженные силы с территорий Азербайджана и выполнить свои обязательства по восстановлению коммуникаций в регионе".

"Армянская сторона должна прекратить провокации, препятствующие мирному процессу, полностью вывести вооруженные силы с территорий Азербайджана и выполнить свои обязательства по восстановлению коммуникаций в регионе".

Как передает Report, об этом руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил в ответ на комментарий пресс-секретаря министерства Европы и иностранных дел Франции Анн-Клер Леандр от 16 июня.

А.Гаджизаде подчеркнул, что Азербайджан полон решимости обеспечить мир, стабильность и развитие в регионе, нормализовать отношения с Арменией на основе уважения принципов международного права, в частности, территориальной целостности и суверенитета.