Официальный Баку: Адресованное армянским жителям Карабаха приглашение остается в силе

"Что касается призывов к применению "международного механизма" в диалоге с жителями армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана и решению в этих рамках вопросов "прав и безопасности" жителей армянского происхождения, еще раз подчерки

"Что касается призывов к применению "международного механизма" в диалоге с жителями армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана и решению в этих рамках вопросов их "прав и безопасности", еще раз подчеркиваем, что диалог с жителями армянского происхождения, равно как и обеспечение прав и свобод лиц, проживающих на территории Азербайджана и по законам Азербайджана, является внутренним делом нашей страны".

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана относительно высказываний премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время его выступления на заседании правительства 22 июня.

Было отмечено, что официальный Баку полон решимости осуществить необходимые меры на пути реинтеграции армянских жителей, и адресованное армянским жителям приглашение с целью обсуждения этих и других вопросов, остается в силе.