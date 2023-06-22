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Официальный Баку: Адресованное армянским жителям Карабаха приглашение остается в силе

Официальный Баку: Адресованное армянским жителям Карабаха приглашение остается в силе "Что касается призывов к применению "международного механизма" в диалоге с жителями армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана и решению в этих рамках вопросов "прав и безопасности" жителей армянского происхождения, еще раз подчерки
Внешняя политика
22 июня 2023 г. 17:52
Официальный Баку: Адресованное армянским жителям Карабаха приглашение остается в силе

"Что касается призывов к применению "международного механизма" в диалоге с жителями армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана и решению в этих рамках вопросов их "прав и безопасности", еще раз подчеркиваем, что диалог с жителями армянского происхождения, равно как и обеспечение прав и свобод лиц, проживающих на территории Азербайджана и по законам Азербайджана, является внутренним делом нашей страны".

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана относительно высказываний премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время его выступления на заседании правительства 22 июня.

Было отмечено, что официальный Баку полон решимости осуществить необходимые меры на пути реинтеграции армянских жителей, и адресованное армянским жителям приглашение с целью обсуждения этих и других вопросов, остается в силе.

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Версия на английском языке Official Baku: Invitation addressed to Armenian residents is still valid
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Qarabağın erməni sakinlərinə ünvanlanan dəvət hələ də qüvvədədir"

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