Официальные лица Турции и США обсудили ситуацию на Южном Кавказе

13:51

В Вашингтоне 17 сентября состоялись политические консультации между делегациями Турции и США. Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом встретилась с помощником госсекретаря США Венди Шерман и советником по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Турции.

Помимо двусторонних связей были обсуждены вопросы Сирии, Ливии, Афганистане, Восточного Средиземноморья, Южного Кавказа, Средней Азией, Дальнего Востока, Африки.

Была достигнута договоренность о продолжении регулярных политических консультаций между Турцией и США.