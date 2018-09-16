Официальный визит Президента Tурции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан завершен

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ 15 сентября завершился официальный визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику.

Как передает Report, в Международном Аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Tурецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.