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    Официальный визит Президента Tурции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан завершен

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ 15 сентября завершился официальный визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику.

    Как передает Report, в Международном Аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президента Tурецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица. 

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