Официальный представитель UNESCO: Первая леди Азербайджана обладает непререкаемым авторитетом в организации

© Report

Париж. 24 июля. REPORT.AZ/ "Моя высокая оценка азербайджанского государства продиктована его способностью, мобилизовав свои силы, решить свою судьбу самостоятельно".

Об этом Report заявил посол UNESCO, доктор политических наук Парижского Центра дипломатии и стратегических исследований Заир Азиз.

"Азербайджан с момента членства в UNESCO сумел выстроить с этой организацией отношения на очень высоком уровне. Ваш посол в UNESCO не ограничивается в своей деятельности развитием отношением лишь с этой структурой. Он стремится выстроить прекрасные отношения со всеми странами - членами UNESCO. Миролюбие азербайджанского руководства и, в частности, первой леди Азербайджана, - гордость Вашей страны. Первая леди Азербайджана обладает непререкаемым авторитетом в UNESСO, удостоившись ряда почетных званий", - заявил представитель UNESCO.