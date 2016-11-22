Официальный представитель США: Мы даем высокую оценку деятельности Джеймса Уорлика как сопредседателя Минской группы ОБСЕ

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "США дают высокую оценку деятельности Джеймса Уорлика в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявила заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

По ее словам, Дж.Уорлик проработал на этой должности около трех лет: "Это очень нормальное явление. Обычно дипломаты работают на той или иной должности определенное время".

Б.Бринк сказала, что пока не знает имени нового сопредседателя.

Она подчеркнула, что США не видят военного урегулирования нагорно-карабахского конфликта: "США остаются приверженными мирному урегулированию конфликта и готовы работать со сторонами в данном направлении".