Официальный представитель ПЕА: Правительство Азербайджана никогда не сделает незаконный шаг

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Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ "Иногда в прессе публикуются абсурдные заявления по поводу Азербайджана. А при расследовании вопроса не представляется подтверждающий это источник. Считаю, что очередная аналогичная статья является составной частью проводимой определенными кругами за рубежом кампании против Азербайджана".

Об этом в заявлении Report сказал член Политического совета правящей Партии "Ени Азербайджан", зампред парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности и борьбе с коррупцией Айдын Мирзазаде, комментируя опубликованную некоторыми СМИ статью под заголовком "Азербайджан управлял тайным грязным фондом на сумму 3 млрд долларов".

По словам депутата, в этих статьях не указан источник и здесь пытаются создать негативное мнение об Азербайджане: "Я не сомневаюсь, что за всем этим могут стоять определенные круги, не сумевшие выполнить своих намерений против Азербайджана, в том числе армянские диаспорские организации. Азербайджан достаточно прозрачен как в своей внутренней, так и во внешней политике. Путем защиты стабильности маната в Азербайджане привлекаются крупные инвестиции из-за рубежа, растет число стран, желающих сотрудничать с нашим государством, Азербайджан завоевывает высокую репутацию на международной арене.

Азербайджан является инициатором региональных и экономических проектов, и многие государства принимают в них участие.

Азербайджанская культура и действительность признаны и приняты мировым сообществом. В последние годы в спорте страной достигнуты большие успехи. Правительство Азербайджана никогда не сделает незаконный шаг. В этом нет и необходимости.

Просто, некоторые иностранные круги заинтересованы в создании шума вокруг Азербайджана и упоминании страны в каком-либо вопросе. Это периодически происходит. Нас не удивляет и то, что в очередной раз представляется антиазербайджанская информация. Факта, подтверждающего эту претензию, нет и быть не может".

А.Мирзазаде отметил, что в случае необходимости, государственные органы могут вынести вопрос в правовую плоскость.

Отметим, что на основе подготовленной проектом "Отчет организованной преступности и коррупции" статьи на сайте BBC News была размещена публикация под заголовком "Азербайджан управлял тайным грязным фондом на сумму 3 млрд долларов" и в газете "Guardian" опубликовали связанные с данным вопросом статьи.