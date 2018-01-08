Официальный представитель МИД принял послов ряда зарубежных стран в Азербайджане

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Начальник управления Государственного протокола министерства иностранных дел Азербайджана посол Парвин Мирзазаде принял послов-нерезидентов ряда зарубежных стран в Азербайджане.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, на встрече приняли участие новые аккредитованные в Азербайджанской Республике послы Боснии и Герцеговины (штаб-квартира в Анкаре), Монголии (штаб-квартира в Анкаре), Нигерии (штаб-квартира в Тегеране) и Экваториальной Гвинеи (штаб-квартира в Москве).

Дипломаты вручили копии верительных грамот П.Мирзазаде.

В ходе беседы с послами состоялся обмен мнениями о перспективах развития дружественных связей между Азербайджаном и этими странами.