Официальный представитель МИД ответил на связанную с Азербайджаном пристрастную статью

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Финансируемый Фондом Сороса портал eurasianet.org опубликовал статью Джошуа Кучера "Состоялось открытие исламских игр, Азербайджан в борьбе с мусульманской идентичностью". В статье искажаются вопросы, связанные с религиозной ситуацией в Азербайджане, светскими традициями страны и Играми исламской солидарности. Автор отмечает о якобы разрушении в Азербайджане мечетей.

Как сообщает Report, 17 мая была опубликована ответная статья руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмета Гаджиева сайту eurasianet.org.

В статье официальный представитель МИД отмечает об искаженном представлении автором статьи религиозной ситуации в Азербайджане.

Х.Гаджиев отметил, что на протяжении веков в Азербайджане мусульмане, христиане и евреи жили вместе в мире и это является характерной чертой азербайджанского общества и образом жизни нашего народа.

В ответ на слова автора статьи о разрушении в Азербайджане мечетей, Х.Гаджиев заявил, что если при бывшем Советском Союзе в стране насчитывалось 17 мечетей, то, на начало 2017 года их количество достигло 2 166. Представитель МИД также заявил о строительстве в Азербайджане крупнейшей синагоги Южного Кавказа.

В ходе визита в Баку Папа Римский Франциск назвал Азербайджан мостом между религиями и цивилизациями.

Х.Гаджиев подчеркнул, что автор статьи не прав, расценивая борьбу Азербайджана с радикализмом и терроризмом как нарушение свободы вероисповедания, и добавил, что в стране полностью обеспечивается религиозная свобода.

Кроме того, Джошуа Кучера приводит в своей статье противоречивый контекст понятия секуляризма и мусульманской идентичности, борьбы с радикализмом и религиозной свободой в Азербайджане.

Официальный представитель МИД отметил, что используя успешный национальный опыт, и проводя Игры исламской солидарности, Азербайджан вносит вклад в вопросы, связанные с устранением радикальных идеологий, религиозной дискриминации и старается, чтобы спорт среди молодежи принял более массовый характер.

"Возрастающая тенденция радикализма и экстремизма является предметом серьезной озабоченности для всего мира, а также для исламских стран. Влияние радикальных и экстремистских религиозных идеологий чувствуется в непосредственной близости от Азербайджана. Если их оставить незамеченными, они могут стать благодатной почвой для терроризма. Поэтому автор в своей статье пытался ошибочно представить усилия Азербайджана против некоторых радикальных элементов и терроризма, как нарушение религиозной свободы. В Азербайджане фактически обеспечены все религиозные свободы", - отметил Х.Гаджиев в статье.

Х.Гаджиев подчеркнул, что проведение в нашей стране за короткий отрезок времени Европейских игр и Игр исламской солидарности носит также символический характер и в очередной раз показывает, что Азербайджан превратился в центр диалога цивилизаций и религий.

Ответную статью Х.Гаджиев завершает словами: "Как светски мыслящий мусульманин, я присутствовал на церемонии открытия Игр исламской солидарности и вновь испытал гордость за свою страну - Азербайджан".