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    ​Официальный Баку: Азербайджан поддерживает территориальную целостность Сербии

    Азербайджан не поддерживает присоединение Косово к Гаагской конвенции

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан не поддерживает присоединение Косово к Гаагской конвенции.

    Как сообщает Report со ссылкой на сербский телеканал РТС, об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана в Белграде.

    В заявлении посольства Азербайджана отмечается, что страна не признает Косово независимым государством и поддерживает территориальную целостность Сербии.

    С подобным заявлением ранее выступила Грузия.

    Отметим, что еще с ноября прошлого года начала распространяться информация о том, что Косово, не являющимся независимым государством, подписала апостиль Гаагской конвенции.

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