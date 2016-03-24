​Официальный Баку: Азербайджан поддерживает территориальную целостность Сербии

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан не поддерживает присоединение Косово к Гаагской конвенции.

Как сообщает Report со ссылкой на сербский телеканал РТС, об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана в Белграде.

В заявлении посольства Азербайджана отмечается, что страна не признает Косово независимым государством и поддерживает территориальную целостность Сербии.

С подобным заявлением ранее выступила Грузия.

Отметим, что еще с ноября прошлого года начала распространяться информация о том, что Косово, не являющимся независимым государством, подписала апостиль Гаагской конвенции.