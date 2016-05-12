​Официальная делегация Дагестана во главе с Рамазаном Абдулатиповым прибыла в Азербайджан

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Официальная делегация Республики Дагестан во главе с Рамазаном Абдулатиповым прибыла в Баку. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства Дагестана, делегация примет участие в открытии Дней культуры Дагестана в Азербайджане.

Глава Дагестана Р. Абдулатипов проведет встречу с проживающими в стране соотечественниками, с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым и представителями деловых кругов Азербайджана, которая завершится презентацией инвестиционного и туристического потенциала Дагестана.

Также запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве между Милли Меджлисом Азербайджана и Народным Собранием Дагестана.

Делегация помимо Баку посетит Хачмаз и Гусар.