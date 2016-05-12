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    ​Официальная делегация Дагестана во главе с Рамазаном Абдулатиповым прибыла в Азербайджан

    Между Милли Меджлисом Азербайджана и Народным Собранием Дагестана будет подписано соглашение о сотрудничестве

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Официальная делегация Республики Дагестан во главе с Рамазаном Абдулатиповым прибыла  в Баку. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства Дагестана, делегация примет участие в открытии  Дней культуры Дагестана в Азербайджане. 

    Глава Дагестана Р. Абдулатипов проведет встречу с проживающими в стране соотечественниками, с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым  и представителями деловых кругов Азербайджана, которая завершится презентацией инвестиционного и туристического потенциала Дагестана.

    Также  запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве между  Милли Меджлисом Азербайджана и Народным Собранием Дагестана.

    Делегация помимо Баку посетит Хачмаз и Гусар. 

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