Офицер НАТО: Азербайджан оказывал большую поддержку нам в Афганистане

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан оказывал большую поддержку нам в Афганистане.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал офицер связи НАТО на Южном Кавказе Уильям Лахью, комментируя уровень отношений между НАТО и Азербайджаном.

По его словам, Азербайджан предлагал средства для Фонда доверия Афганистана, проводил учения для официальных лиц этих стран. У.Лахью также отметил, что азербайджанские офицеры участвуют в различных мероприятиях НАТО в разных странах.

У.Лахью также коснулся плана индивидуального партнерства Азербайджана с НАТО, который недавно был утвержден в штаб-квартире Альянса. По его словам, это соглашение позволит смотреть дальше на развитие связей. «Рамки, которые мы предлагаем не изменятся. наше сотрудничество сильное, никаких спадов или разногласий. Это сотрудничество продолжится так же».