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    Офицер-координатор офиса НАТО: Азербайджан активнее других партнеров участвует в мероприятиях альянса

    Это является показателем большой заинтересованности Азербайджана в данных проектах

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ "Благодарю Министерство обороны Азербайджана за то, что они активнее других партнеров НАТО участвуют в мероприятиях Альянса".

    Как сообщает Report, об этом на международной конференции "Варшавский саммит НАТО: Возможности и ожидания" заявил офицер-координатор офиса НАТО на Южном Кавказе Уильям Лахью.

    По его словам, это является показателем большой заинтересованности Азербайджана в этих проектах.

    В своей речи У.Лахью также затронул созданный в Грузии Центр по подготовке и оценке. Он отметил, что этот центр является уникальным в своем роде, добавив, что центр будет открыт и для партнеров НАТО, включая и Азербайджан.

    У.Лахью также сообщил, что другой сферой, в которой может быть заинтересован Азербайджан, является область по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

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