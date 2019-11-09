ОЭС: Армения серьезно препятствует экономическому развитию в регионе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Турции по итогам 24-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) принята Анталийская декларация.

Как передает турецкое бюро Report, два пункта документа, состоящего из 41 пункта, связаны с Азербайджаном.

В декларации отмечается, что Армения серьезно препятствует экономическому развитию в регионе: "Армения, в особенности оккупацией территорий Азербайджана, способствует сокращению экономического потенциала региона. ОЭС приложит все усилия для урегулирования нерешенных конфликтов в регионе в рамках территориальной целостности стран. ОЭС окажет всяческую поддержку восстановлению нарушенных прав стран, включая Азербайджан, возвращению территорий и экономическому развитию".

В документе также подчеркивается, что ОЭС всерьез обеспокоен проблемами стран-членов в регионе, в котором осуществляет деятельность: "Организация выражает обеспокоенность по поводу нерешенных конфликтов, угроз в связи с территориальной целостностью стран, является сторонницей мирного урегулирования этих проблем посредством переговоров, в рамках норм международного права. ОЭС решительно осуждает террор и в борьбе с терроризмом будет оказывать постоянную поддержку странам, являющимся членами организации, и странам, не входящим в эту структуру".

*** 15:01

В Анталье началось 24-заседание Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как передает турецкое бюро Report, Азербайджан на заседании представлен делегацией во главе с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

На заседании сначала был продемонстрирован фильм о деятельности ОЭС.

Замглавы МИД Таджикистана Хусрав Нозири рассказал о проектах, реализованных в странах-членах за прошедший период. После был заслушан отчет генсека ОЭС Хади Сулейманпура.

После отчетного доклада позвучал государственный гимн Турции, и председательство в организации перешло от Таджикистана Турции. Заседание продолжилось под руководством министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Отметим, что ОЭС был создан как международная организация в 1985 году для усиления экономических, технических и культурных связей между Турцией, Ираном и Пакистаном. Структура является наследником Организации по развитию регионального сотрудничества, существовавшего с 1964 по 1979 годы. С 1992 года членами ОЭС стали Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 28 ноября отмечается как день ECO (ОЭС).

Вюсаля Аббасова