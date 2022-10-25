О нас

Односторонняя позиция Макрона подрывает фундаментальные для Франции принципы равенства

Односторонняя позиция Макрона подрывает фундаментальные для Франции принципы равенства Неудачное и одностороннее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона в пользу Армении в ходе его интервью не только является посягательством на фундаментальные принципы международных норм, но и явно подрывает роль Франции как беспристрастного посредни
Внешняя политика
25 октября 2022 г. 16:31
Односторонняя позиция Макрона подрывает фундаментальные для Франции принципы равенства

Неудачное и одностороннее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона в пользу Армении во время его недавнего телеинтервью не только является посягательством на фундаментальные принципы международных норм, но и явно служит подрыву роли Франции как беспристрастного посредника в стабилизации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на статью в Causeur, подобные заявления главы страны, являющейся одной из лидеров ЕС и тесно связанной с посредническим процессом, бросают тень на европейские усилия по вовлечению Баку и Еревана в прямые переговоры по мирному соглашению.

"Неудивительно, что в Азербайджане это заявление было воспринято ни как “новое доказательство предвзятости Франции”, а как оскорбление чувств азербайджанцев, для которых конфликт привел к тысячам жертв среди гражданского населения", - отмечается в статье. Не удивительно, что в результате президент Азербайджана отверг будущую посредническую роль Франции в мирном процессе.

Таким образом, непродуманные и неуклюжие заявления французского президента нанесли не только ущерб позиции Франции на Южном Кавказе, но и подрывает фундаментальные принципы “равенства”, которые страна всегда превозносила.

На недавней встрече коалиции европейских НПО в Женеве в кулуарах Совета ООН по правам человека обсуждалось создание условий для содействия налаживанию прямого диалога между азербайджанцами и армянами, и, в том числе, рассказали о трагедии Ходжалы. Они обратились к президенту Франции Э.Макрону с воззванием взять на себя роль по-настоящему нейтрального посредника, говориться в статье.

Для начала устойчивого мирного процесса более чем необходимо, чтобы правительство Армении предприняло смелый шаг и разрушило табу вокруг Ходжалы, считают представители коалиции. По их мнению Франция в лице ее президента должна сподвигнуть Армению признать серьезность этого преступления, совершенного предыдущими правительствами, и способствовать установлению истины.

"Поступая таким образом, вы не только восстановите беспристрастную позицию Франции и ее престиж в регионе Южного Кавказа, но и восстановите доверие народов этого региона к тому, что вы называете “нашими ценностями и нашими принципами", - заявили представители НПО в обращении к главе Франции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Makronun birtərəfli mövqeyi Fransa üçün fundamental bərabərlik prinsiplərini sarsıdır
Версия на английском языке Macron’s unilateral stance undermines France’s fundamental principles of equality

Самое важное

Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
24 октября 2022 г. 21:07
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
24 октября 2022 г. 20:13
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
23 октября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
22 октября 2022 г. 16:09
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
21 октября 2022 г. 21:03
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
21 октября 2022 г. 20:48
Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
21 октября 2022 г. 18:38
Герой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
ФотоГерой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
21 октября 2022 г. 15:49
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
21 октября 2022 г. 13:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi