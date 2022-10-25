Односторонняя позиция Макрона подрывает фундаментальные для Франции принципы равенства

Неудачное и одностороннее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона в пользу Армении в ходе его интервью не только является посягательством на фундаментальные принципы международных норм, но и явно подрывает роль Франции как беспристрастного посредни

Неудачное и одностороннее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона в пользу Армении во время его недавнего телеинтервью не только является посягательством на фундаментальные принципы международных норм, но и явно служит подрыву роли Франции как беспристрастного посредника в стабилизации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на статью в Causeur, подобные заявления главы страны, являющейся одной из лидеров ЕС и тесно связанной с посредническим процессом, бросают тень на европейские усилия по вовлечению Баку и Еревана в прямые переговоры по мирному соглашению.

"Неудивительно, что в Азербайджане это заявление было воспринято ни как “новое доказательство предвзятости Франции”, а как оскорбление чувств азербайджанцев, для которых конфликт привел к тысячам жертв среди гражданского населения", - отмечается в статье. Не удивительно, что в результате президент Азербайджана отверг будущую посредническую роль Франции в мирном процессе.

Таким образом, непродуманные и неуклюжие заявления французского президента нанесли не только ущерб позиции Франции на Южном Кавказе, но и подрывает фундаментальные принципы “равенства”, которые страна всегда превозносила.

На недавней встрече коалиции европейских НПО в Женеве в кулуарах Совета ООН по правам человека обсуждалось создание условий для содействия налаживанию прямого диалога между азербайджанцами и армянами, и, в том числе, рассказали о трагедии Ходжалы. Они обратились к президенту Франции Э.Макрону с воззванием взять на себя роль по-настоящему нейтрального посредника, говориться в статье.

Для начала устойчивого мирного процесса более чем необходимо, чтобы правительство Армении предприняло смелый шаг и разрушило табу вокруг Ходжалы, считают представители коалиции. По их мнению Франция в лице ее президента должна сподвигнуть Армению признать серьезность этого преступления, совершенного предыдущими правительствами, и способствовать установлению истины.

"Поступая таким образом, вы не только восстановите беспристрастную позицию Франции и ее престиж в регионе Южного Кавказа, но и восстановите доверие народов этого региона к тому, что вы называете “нашими ценностями и нашими принципами", - заявили представители НПО в обращении к главе Франции.