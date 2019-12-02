Один из вице-спикеров парламента Грузии может стать главой группы дружбы с Азербайджаном

"Актуален вопрос назначения нового руководителя в грузино-азербайджанскую межпарламентскую группу дружбы".

Об этом грузинскому бюро Report казал депутат парламента Грузии, член группы дружбы Махир Дарзиев.

По его словам, в парламенте большинство должностей занимают сторонники власти: "Большинство назначений на места покинувших посты высокопоставленных депутатов законодательного органа сделаны. Назначение нового руководителя в грузино-азербайджанскую межпарламентскую группу дружбы еще не произведено".

М.Дарзиев сказал, что исходя из важности, которую придают отношениям с Азербайджаном, бывшим руководителем группы дружбы был вице-спикер Звиад Дзидзигури: "Думаю, в соответствии с этим правилом, руководителем группы дружбы будет назначен самый авторитетный и самый высокопоставленный член парламента, один из вице-спикеров".

Депутат отметил, что назначение будет произведено после совещаний до конца месяца.