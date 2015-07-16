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    Один гражданин Азербайджана эвакуирован из Йемена

    Два самолета МЧС России эвакуировали 118 россиян и граждан стран СНГ

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Один гражданин Азербайджана эвакуирован из Йемена cамолетом МЧС России, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    Два самолета МЧС с 118 гражданами России, СНГ и других государств, пожелавшими покинуть зону конфликта, прибыли из Йемена в Москву в аэропорт Домодедово этой ночью. Так, были эвакуированы граждане России, Узбекистана, Таджикистана, Украины, Молдовы, Эфиопии и один гражданин Азербайджана.

    В полете пассажиров сопровождали медики отряда "Центроспас", а также психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

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