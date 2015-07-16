Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Один гражданин Азербайджана эвакуирован из Йемена cамолетом МЧС России, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Два самолета МЧС с 118 гражданами России, СНГ и других государств, пожелавшими покинуть зону конфликта, прибыли из Йемена в Москву в аэропорт Домодедово этой ночью. Так, были эвакуированы граждане России, Узбекистана, Таджикистана, Украины, Молдовы, Эфиопии и один гражданин Азербайджана.

В полете пассажиров сопровождали медики отряда "Центроспас", а также психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.