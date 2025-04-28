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Одиль Де Комармонд: На Сейшелах функционирует эффективная платформа НПО

Одиль Де Комармонд: На Сейшелах функционирует эффективная платформа НПО Одиль Де Комармонд: На Сейшелах функционирует эффективная платформа НПО
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 16:35
Одиль Де Комармонд: На Сейшелах функционирует эффективная платформа НПО

На Сейшельских островах функционирует эффективная платформа неправительственных организаций, которую можно назвать успешной моделью сотрудничества гражданского общества.

Как сообщает Report, об этом заявила глава Платформы вовлечения граждан Сейшельских островов (CEPS) Одиль Де Комармонд на панельной дискуссии в рамках учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга в Баку.

"Мы координируем деятельность всех наших НПО, распределяя их по четырем комиссиям — в области охраны окружающей среды, социальных вопросов, образования и других направлений. Такая структура позволяет эффективнее реализовывать проекты", — рассказала Де Комармонд.

По ее словам, одним из ключевых достижений CEPS стало создание в 2018 году национального гранта для финансирования гражданских инициатив, направленных на достижение целей устойчивого развития ООН.

"Ежегодно на поддержку НПО выделяется 750 тыс. сейшельских рупий. Проекты проходят строгий отбор и контроль, и только при успешной отчетности организации могут рассчитывать на дальнейшее финансирование", — подчеркнула глава CEPS.

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Версия на азербайджанском языке Odil De Komarmond: Seyşel adalarında effektiv QHT platforması fəaliyyət göstərir
Версия на английском языке Odile de Comarmond: Seychelles has effective NGO platform

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