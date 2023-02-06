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Очередные два самолета в составе помощи МЧС будут отправлены в Турцию

Очередные два самолета в составе помощи МЧС будут отправлены в Турцию В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева следующие два самолета в составе помощи МЧС будут отправлены в братскую страну для ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции.
Внешняя политика
6 февраля 2023 г. 21:24
Очередные два самолета в составе помощи МЧС будут отправлены в Турцию

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, с целью ликвидации последствий сильного землетрясения в Турецкой Республике, в братскую страну будут отправлены еще два самолета с грузом помощи Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, с одним из самолетов будет отправлен мобильный полевой госпиталь МЧС, оснащенный всевозможным медицинским оборудованием и средствами. Госпиталь, состоящий из 4 функциональных отделений – приемно-распределительного, лабораторного, хирургического и интенсивной терапии, 3 вспомогательных контейнеров и 3 надувных модулей, обеспечивает надлежащие условия для обследования, операции и лечения наиболее тяжело раненых и больных. В мобильном полевом госпитале будет работать профессиональный медицинский персонал МЧС. Больница оснащена всеми необходимыми лекарствами и препаратами.

На втором самолете будут отправлены палатки, постельное белье, обогреватели и другое оборудование для размещения людей, пострадавших от разрушений.

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