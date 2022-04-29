Очередную встречу представителей Азербайджана и Армении планируется провести в начале мая

Очередную встречу высокопоставленных официальных лиц Азербайджана и Армении планируется провести в Брюсселе в мае.

Очередную встречу высокопоставленных официальных лиц Азербайджана и Армении планируется провести в Брюсселе в мае.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

Глава государства отметил активную роль Европейского союза, в частности президента Евросовета Шарля Мишеля в нормализации отношений между Азербайджаном и Армении, напомнив, что уже состоялись 2 трехсторонние встречи по инициативе ЕС:

"Мы проводим и телефонные переговоры. Есть планы вновь провести встречу представителей Азербайджана и Армении в начале мая снова в Брюсселе", - заявил глава государства.

Предыдущая встреча высокопоставленных официальных лиц Азербайджана и Армении прошла в Брюсселе 30 марта. В ней приняли участие помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар.