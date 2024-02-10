Очередную встречу комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы планируется провести в ближайщее время

У нас пока нет договоренности о следующей встрече, но я думаю, что мы ее организуем в ближайшее время.

У нас пока нет договоренности о следующей встрече, но я думаю, что мы ее организуем в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом вице-премьер Армении Мгер Григорян сказал NEWS.am.

По его словам, в ходе состоявшегося 31 января заседания комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы были обсуждены текущие вопросы.

"У нас есть рабочий порядок, одобренный обеими странами. У нас есть договоренность, что мы будем информировать о результатах встреч в тех рамках, которые официально публикуются", - сказал он.

Он отметил, что обе стороны стремятся иметь дело с топографическими картами, имеющими правовую базу: "Очень важно, на каком основании были составлены эти карты, на какой правовой основе, чтобы эта логика вытекала также из логики Алма-Атинской декларации".

Напомним, что 31 января 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения (Газах-Иджеван) состоялась шестая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой под председательством вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна.