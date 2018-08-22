Очередной саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоится 3 сентября в Кыргызстане

Баку. 22 августа.REPORT.AZ/ Очередной саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) после трехлетнего перерыва пройдет 3 сентября в Кыргызстане. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил журналистам заведующий отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана Данияр Сыдыков.

"3 сентября в городе Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область) пройдет шестой саммит ССТГ. Саммит состоится после трехлетнего перерыва, мы ожидаем, что саммит пройдет продуктивно, все стороны подтвердили свое участие. В мероприятии также примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан"", - сказал Д. Сыдыков.

По его словам, саммит направлен на поддержание интеграционных процессов и на продвижение тюркоязычной культуры. В рамках саммита председательство в организации перейдет от Казахстана Кыргызстану.

Членами ССТГ являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и (с конца апреля 2018 года) Узбекистан. Туркменистан имеет при Тюркском совете статус наблюдателя.

Последний саммит ССТГ прошел в 2015 году в Астане.