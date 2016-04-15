Очередной саммит ОИС состоится в Гамбии

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Очередной саммит Организации Исламского сотрудничества (ОИС) пройдет через два года в Гамбии, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОИС.

В ходе этого саммита состоится передача председательства в организации на последующие два года (2018-2020) от Турции к Гамбии.

Также в 2017 году в Казахстане состоится саммит ОИС по науке и технологиям.

Отметим, в Стамбуле продолжает свою работу 13-ый саммит ОИС. Встреча на высшем уровне завершится сегодня принятием Стамбульской декларации и отдельной резолюции по Палестине.