Очередной раунд переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС пройдет в январе

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Очередной раунд переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и Европейским Союзом планируется провести в январе в Брюсселе.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава делегации ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас.
Комментируя прошедший 4-6 декабря в Баку раунд переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и Европейским Союзом, посол заявил, что "переговоры прошли продуктивно", сегодня также в их рамках состоялась видеоконференция по секториальным вопросам.
Посол отметил, что прибывшая в Баку делегация Евросоюза была обширной, что также говорит о серьезности намерений ЕС заключить с Азербайджаном это соглашение.