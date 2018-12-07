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Очередной раунд переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС пройдет в январе

Очередной раунд переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС пройдет в январе
Кестутис Янкаускас: Переговоры в Баку прошли продуктивно
© Report

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Очередной раунд переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и Европейским Союзом планируется провести в январе в Брюсселе. 

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава делегации ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас.

Комментируя прошедший 4-6 декабря в Баку раунд переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и Европейским Союзом, посол заявил, что "переговоры прошли продуктивно", сегодня также в их рамках состоялась видеоконференция по секториальным вопросам.

Посол отметил, что прибывшая в Баку делегация Евросоюза была обширной, что также говорит о серьезности намерений ЕС заключить с Азербайджаном это соглашение. 

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