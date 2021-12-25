О нас
Report Georgia
Аудио новости

Номер популярного в Украине дипломатического журнала посвящен Ильхаму Алиеву

Номер популярного в Украине дипломатического журнала посвящен Ильхаму Алиеву В Национальном музее имени Тараса Шевченко в Украине состоялась презентация спецвыпуска известного журнала “Kyiv Diplomatic”, посвященного 60-летию президента Ильхама Алиева. Как сообщает восточноевропейское бюро Report, проект инициирован посольством
Внешняя политика
25 декабря 2021 г. 13:48
Номер популярного в Украине дипломатического журнала посвящен Ильхаму Алиеву

В Национальном музее имени Тараса Шевченко в Украине состоялась презентация спецвыпуска известного журнала “Kyiv Diplomatic”, посвященного 60-летию президента Ильхама Алиева.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, проект инициирован посольством Азербайджана в Украине при поддержке SOCAR Energy Ukraine.

На презентации присутствовали представители дипломатического корпуса разных стран в Киеве, государственные деятели, представители общественности и активисты диаспоры.

Третий секретарь посольства Азербайджана в Украине Тарана Садыговa открыла мероприятие и проинформировала участников о журнале.

Поверенный в делах посольства Азербайджана в Украине Камал Халилов в своем выступлении рассказал о важности спецвыпуска, отметив, что растущий международный престиж современного азербайджанского государства, основанного великим лидером Гейдаром Алиевым, является результатом политической воли действующего президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Своим мнением по поводу спецвыпуска поделился первый заместитель министра культуры Украины Ростислав Карандеев, отметив, что азербайджанское государство и его лидер симпатизируют не только азербайджанцам всего мира, но и многим народам, в том числе украинской общине.

Главный редактор журнала Kyiv Dipolomatic Александр Кондаренко подарил посольству фотопортрет президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Также выступили генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус, заместитель директора Департамента Министерства иностранных дел Украины Владимир Боечко, заместитель исполнительного директора SOCAR Energy Украина Ази Асланов и другие. Они рассказали о растущем международном авторитете Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева и выразили уверенность, что статья будет интересна широкой аудитории.

Указанный выпуск журнала, представленный на презентации, вызвал большой интерес у участников.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada məşhur diplomatik jurnal növbəti sayını İlham Əliyevə həsr edib

Другие новости из категории

Александр Лукашенко позвонил Ильхаму Алиеву
Александр Лукашенко позвонил Ильхаму Алиеву
25 декабря 2021 г. 13:12
Армянская ложь разоблачена в мексиканском СМИ
Армянская ложь разоблачена в мексиканском СМИ
25 декабря 2021 г. 07:02
Мевлют Чавушоглу поздравил Ильхама Алиева
Мевлют Чавушоглу поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2021 г. 20:51
Президент Вьетнама поздравил Ильхама Алиева
Президент Вьетнама поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2021 г. 19:59
Премьер-министр Венгрии поздравил Ильхама Алиева
Премьер-министр Венгрии поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2021 г. 18:23
Эрдоган направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Эрдоган направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
24 декабря 2021 г. 17:17
Владимир Зеленский позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Владимир Зеленский позвонил президенту Ильхаму Алиеву
24 декабря 2021 г. 16:56
Председатель правительства России поздравил президента Азербайджана
Председатель правительства России поздравил президента Азербайджана
24 декабря 2021 г. 16:26
Глава МИД Ирана: Мы договорились открыть новую страницу в азербайджано-иранских отношениях
Глава МИД Ирана: Мы договорились открыть новую страницу в азербайджано-иранских отношениях
24 декабря 2021 г. 16:26
Ираклий Гарибашвили позвонил президенту Азербайджана
Ираклий Гарибашвили позвонил президенту Азербайджана
24 декабря 2021 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi