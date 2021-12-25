Номер популярного в Украине дипломатического журнала посвящен Ильхаму Алиеву

В Национальном музее имени Тараса Шевченко в Украине состоялась презентация спецвыпуска известного журнала “Kyiv Diplomatic”, посвященного 60-летию президента Ильхама Алиева. Как сообщает восточноевропейское бюро Report, проект инициирован посольством

В Национальном музее имени Тараса Шевченко в Украине состоялась презентация спецвыпуска известного журнала “Kyiv Diplomatic”, посвященного 60-летию президента Ильхама Алиева.



Как сообщает восточноевропейское бюро Report, проект инициирован посольством Азербайджана в Украине при поддержке SOCAR Energy Ukraine.



На презентации присутствовали представители дипломатического корпуса разных стран в Киеве, государственные деятели, представители общественности и активисты диаспоры.



Третий секретарь посольства Азербайджана в Украине Тарана Садыговa открыла мероприятие и проинформировала участников о журнале.



Поверенный в делах посольства Азербайджана в Украине Камал Халилов в своем выступлении рассказал о важности спецвыпуска, отметив, что растущий международный престиж современного азербайджанского государства, основанного великим лидером Гейдаром Алиевым, является результатом политической воли действующего президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.



Своим мнением по поводу спецвыпуска поделился первый заместитель министра культуры Украины Ростислав Карандеев, отметив, что азербайджанское государство и его лидер симпатизируют не только азербайджанцам всего мира, но и многим народам, в том числе украинской общине.



Главный редактор журнала Kyiv Dipolomatic Александр Кондаренко подарил посольству фотопортрет президента Азербайджана Ильхама Алиева.



Также выступили генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус, заместитель директора Департамента Министерства иностранных дел Украины Владимир Боечко, заместитель исполнительного директора SOCAR Energy Украина Ази Асланов и другие. Они рассказали о растущем международном авторитете Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева и выразили уверенность, что статья будет интересна широкой аудитории.



Указанный выпуск журнала, представленный на презентации, вызвал большой интерес у участников.