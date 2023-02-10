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Очередной груз гуманитарной помощи, отправленный МЧС Азербайджана в Турцию, достиг Кахраманмараша

Очередной груз гуманитарной помощи, отправленный МЧС Азербайджана в Турцию, достиг Кахраманмараша Очередной груз гуманитарной помощи, отправленный министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в братскую страну - 14 единиц транспортных средств специального назначения - прибыл в Кахраманмараш.
Внешняя политика
10 февраля 2023 г. 14:56
Очередной груз гуманитарной помощи, отправленный МЧС Азербайджана в Турцию, достиг Кахраманмараша

Очередной груз гуманитарной помощи, отправленный министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в братскую страну - 14 единиц транспортных средств специального назначения - прибыл в Кахраманмараш.

По сообщению командированного в Турцию сотрудника Report, транспортные средства с грузом прибыли в учебный центр турецкого агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD), расположенный на территории города.

Гуманитарная помощь включает 260 палаток, 300 кроватей, 2 генератора большой мощности, 8 000 комплектов одежды, 20 000 пар носков, 350 столов, 1 000 стульев, 5 000 полотенец и другие принадлежности.

Отметим, что в настоящее время для ликвидации последствий землетрясения в Турции находятся 725 сотрудников МЧС Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan FHN-in Türkiyəyə göndərdiyi növbəti humanitar yardım Kahramanmaraşa çatıb - VİDEO

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