Очередной борт с гумпомощью МЧС Азербайджана вылетел в Турцию

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию направлена ​​очередная гуманитарная помощь Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) для поддержки мер по ликвидации последствий сильного землетрясение, произошедшего в братской стране.

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию направлена ​​очередная гуманитарная помощь Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) для поддержки мер по ликвидации последствий сильного землетрясение, произошедшего в братской стране.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Так, гуманитарная помощь, отправленная самолетом, включает 200 палаток для размещения пострадавших от землетрясения и 183 обогревателя.

Борт с гумпомощью вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в турецкий город Адану.

В соответствии с указанием главы государства очередными самолетами в братскую страну будет отправлена ​​гуманитарная помощь, которая будет включать мобильный полевой госпиталь и другие средства МЧС.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в 9 часов. В результате погибли по меньшей мере 17 674 человека, еще 72 879 - получили ранения.

После сильных землетрясений в регионе были зафиксированы сотни афтершоков магнитудой до 6,6.