Очередное заседание Специальной рабочей группы по статусу Каспия состоится в Туркменистане

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ На 48-м заседании Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств приняли Коммюнике.

Как сообщили Report из пресс-службы МИД, 25-26 января 2017 года в Баку состоялось 48-е заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств.

В работе заседания приняли участие делегации Азербайджанской Республики (руководитель – Х.Халафов), Исламской Республики Иран (руководитель – И.Рахимпур), Республики Казахстан (руководитель – З.Аманжолова), Российской Федерации (руководитель – И.Братчиков) и Туркменистана (руководитель – М.Атаджанов).

Председательствовавший на заседании заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Х.Халафов в своем вступительном слове подчеркнул, что принципиальные договоренности на уровне глав государств и министров иностранных дел прикаспийских стран создали необходимые условия для значительного сближения позиций и достижения серьезных результатов.

Х.Халафов отметил, что проведение очередного Саммита по завершении согласования всех основополагающих положений проекта Конвенции должно иметь своей целью создание всесторонней правовой основы для дальнейшего взаимодействия и сотрудничества прикаспийских государств.

В ходе заседания были обсуждены и согласованы положения проекта Конвенции, относящиеся к суверенитету, юрисдикции, безопасности, установлению территориальных вод и рыболовной зоны, методологии определения исходных линий, разграничению дна и недр, проходу военных кораблей через территориальные воды, а также прокладке кабелей и трубопроводов.

Делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров и выразили благодарность Азербайджанской Республике за высокий уровень организации встречи.

Очередное заседание Специальной рабочей группы состоится в Туркменистане.