Очередное заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС состоится завтра

Очередное заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС состоится завтра в Брюсселе.

Очередное заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС состоится завтра в Брюсселе.

Как сообщает Report, об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

По ее словам, в ходе заседания стороны обсудят перспективы развития двусторонних отношений по ряду сфер.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Азербайджан и ЕС ведут работу над новых двухсторонним соглашением, которое надеются завершить в скором времени.

"ЕС - первый торговый партнер и первое направление для экспорта для Азербайджана", отметила глава Еврокомиссии.

18-ое заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС состоится 19 июля в Брюсселе. Азербайджанскую сторону на заседании возглавит глава МИД Джейхун Байрамов.