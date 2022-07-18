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Очередное заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС состоится завтра

Очередное заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС состоится завтра Очередное заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС состоится завтра в Брюсселе.
Внешняя политика
18 июля 2022 г. 17:02
Очередное заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС состоится завтра

Очередное заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС состоится завтра в Брюсселе.

Как сообщает Report, об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

По ее словам, в ходе заседания стороны обсудят перспективы развития двусторонних отношений по ряду сфер.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Азербайджан и ЕС ведут работу над новых двухсторонним соглашением, которое надеются завершить в скором времени.

"ЕС - первый торговый партнер и первое направление для экспорта для Азербайджана", отметила глава Еврокомиссии.

18-ое заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС состоится 19 июля в Брюсселе. Азербайджанскую сторону на заседании возглавит глава МИД Джейхун Байрамов.

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Версия на английском языке 18th meeting of EU-Azerbaijan Cooperation Council to be held tomorrow
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Aİ Əməkdaşlıq Şurasının növbəti iclası sabah keçiriləcək

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