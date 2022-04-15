Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане

Второе заседание Совета религиозных лидеров стран-членов Организации тюркских государств пройдет в Азербайджане.

Второе заседание Совета религиозных лидеров стран-членов Организации тюркских государств пройдет в Азербайджане.

Об этом в заявлении турецкому бюро Report сообщил заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Гисмет Гёзалов.

По его словам, на заседании, которое планируется провести в сентябре-октябре этого года, ожидается принятие Устава Совета религиозных лидеров.

Сегодня в Стамбуле состоялось первое учредительное заседание Совета религиозных лидеров стран-членов Организации тюркских государств.