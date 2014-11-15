Очередное заседание рабочей подгруппы ГУАМ по борьбе с терроризмом пройдет в Баку

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ 13-14 ноября в Секретариате ГУАМ в Киеве, под председательством азербайджанской стороны, состоялось 13-е заседание Рабочей подгруппы по борьбе с терроризмом. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, в заседании приняли участие делегации всех стран-членов организации.

В ходе заседания делегации обменялись мнениями по актуальным вопросам национального законодательства, оперативной ситуации, а также деятельности стран-членов ГУАМ в сфере предупреждения и борьбы с терроризмом.

Рабочая подгруппа приняла решение оставить функцию координации за азербайджанской стороной на 2015 год.

Очередное заседание подгруппы планируется провести в мае 2015 года в городе Баку.