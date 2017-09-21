Очередное заседание рабочей группы о правовом статусе Каспия планируется провести в октябре

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Очередное заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств планируется провести в октябре в Тегеране. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

По его словам, точная дата заседания пока согласовывается сторонами.

Замминистра не исключил, что вопрос проведения встречи глав МИД прикаспийских стран до конца этого года может снова встать на повестку: "Однако все эти вопросы пока на стадии обсуждений. А проведение саммита будет зависеть от того, как будет идти процесс. Если будут проведены заседания рабочей группы и министерская встреча и мы увидим, что есть кардинальные изменений и сближение по остающимся открытыми вопросам, то тогда, возможно, будет принято решение о проведении саммита", - заявил замминистра.