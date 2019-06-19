Очередное заседание межправкомиссии Азербайджан-Япония пройдет в ноябре в Токио

Азербайджан и Япония намерены развивать сотрудничество в ненефтяной сфере.

Как передает Report, об этом заявил посол Японии в Азербайджане Терюки Каторе на мероприятии по случаю коронации императора Японии.

"За 26 лет установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Японией отношения между странами развились по нарастающей линии и находятся на высоком уровне. Япония за эти годы оказала Азербайджану большую финансовую помощь", - заявил дипломат.

По словам дипломата, основной сферой экономических отношений между двумя странами является нефтегазовый сектор, но стороны также развивают и другие отрасли сотрудничества.

Он указал, что в октябре азербайджанская делегация намерена посетить Японию на День рождения императора, а в ноябре в Токио состоится заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, в ходе которого стороны будут обсуждать развитие сотрудничества в ненефтяном секторе. По словам посла, товарооборот между странами составил 2 млн долларов.

"На более чем 20% вырос рост турпотока из Японии в Азербайджан по сравнению с прошлым годом, что связано с упрощением системы выдачи виз в Азербайджане", - сказал Т.Каторе.