Очередное заседание межправкомиссии Азербайджан-Сербия состоится в июле в Баку

В Баку в июле состоится VIII заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.
Об этом в интервью Report сказал посол Сербии в Азербайджане Драган Владиславлевич.
"На заседании будут рассмотрены наиболее перспективные направления сотрудничества - энергетика, транспорт, строительство, торговля и оборона. Одним из приоритетов, безусловно, станет открытие прямых авиарейсов между нашими столицами, поскольку это придаст столь необходимый импульс всем остальным направлениям взаимодействия", - сказал он.
Отметим, что VII заседание межправкомиссии проходило 28 апреля 2023 года в Белграде.
С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.