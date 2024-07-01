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Очередное заседание межправкомиссии Азербайджан-Сербия состоится в июле в Баку

Очередное заседание межправкомиссии Азербайджан-Сербия состоится в июле в Баку В Баку в июле состоится VIII заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Сербия.
Внешняя политика
1 июля 2024 г. 14:37

В Баку в июле состоится VIII заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.

Об этом в интервью Report сказал посол Сербии в Азербайджане Драган Владиславлевич.

"На заседании будут рассмотрены наиболее перспективные направления сотрудничества - энергетика, транспорт, строительство, торговля и оборона. Одним из приоритетов, безусловно, станет открытие прямых авиарейсов между нашими столицами, поскольку это придаст столь необходимый импульс всем остальным направлениям взаимодействия", - сказал он.

Отметим, что VII заседание межправкомиссии проходило 28 апреля 2023 года в Белграде.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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