Очередное заседание глав МИД стран СНГ пройдет в Москве весной следующего года

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Следующее заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) состоится 5 апреля в Москве.

Как передает Report со ссылкой российское внешнеполитическое ведомство, данное решение было принято на прошедшем в Душанбе заседании совета.

"В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным и региональным темам, а также широкому спектру вопросов взаимодействия в формате содружества. Рассмотрены документы, направленные на углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной и образовательной сферах", — сообщает МИД России.

Также СМИД СНГ одобрил план мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2019-2020 годы, который должны утвердить главы правительств стран содружества.