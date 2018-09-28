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    Очередное заседание глав МИД стран СНГ пройдет в Москве весной следующего года

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Следующее заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) состоится 5 апреля в Москве.

    Как передает Report со ссылкой российское внешнеполитическое ведомство, данное решение было принято на прошедшем в Душанбе заседании совета.

    "В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным и региональным темам, а также широкому спектру вопросов взаимодействия в формате содружества. Рассмотрены документы, направленные на углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной и образовательной сферах", — сообщает МИД России.

    Также СМИД СНГ одобрил план мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2019-2020 годы, который должны утвердить главы правительств стран содружества.

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