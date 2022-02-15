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Очередное заседание азербайджано-японской госкомиссии запланировано на осень

Очередное заседание азербайджано-японской госкомиссии запланировано на осень Осенью состоится 11-е заседание Госкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией.
Внешняя политика
15 февраля 2022 г. 19:20
Очередное заседание азербайджано-японской госкомиссии запланировано на осень

Осенью состоится 11-е заседание Госкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что с участием сопредседателя Азербайджано-японской экономической комиссии, вице-президента корпорации “İtochu” Йошихиса Сузуки, посла Азербайджана в Японии Гюрселя Исмаилзаде, посла Японии в Азербайджане Вада Дзюнити и министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева в формате видеоконференции состоялась подготовительная встреча Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией.

На встрече было принято решение о проведении осенью 2022 года 11-го заседания Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin payızında Azərbaycan-Yaponiya Dövlət Komissiyasının növbəti iclası keçiriləcək

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