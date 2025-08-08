Очередное заседание азербайджано-кыргызской межправкомиссии пройдет в Баку

Очередное заседание совместной межправительственной азербайджано-кыргызской комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах состоится в конце 2025 года в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, подготовку к проведению заседания комиссии обсудил 8 августа заместитель премьер-министра Самир Шарифов с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызстана Эдилем Байсаловым.

"На встрече обсуждались перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с проведением в конце текущего года в Баку очередного заседания совместной межправительственной азербайджано-кыргызской комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах", - говорится в информации.

Отметим, что пятое заседание МПК прошло в июле 2023 года в Кыргызстане.