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Ильхам Алиев и Шарль Мишель провели искреннюю беседу перед официальной встречей в Брюсселе

Ильхам Алиев и Шарль Мишель провели искреннюю беседу перед официальной встречей в Брюсселе Очередная встреча президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Брюсселе 22 мая дает основание еще раз сказать, что наша страна является важным партнером для Европейского Союза, а также для Е
Внешняя политика
22 мая 2022 г. 21:40
Ильхам Алиев и Шарль Мишель провели искреннюю беседу перед официальной встречей в Брюсселе

Очередная встреча президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Брюсселе 22 мая дает основание еще раз сказать, что наша страна является важным партнером для Европейского Союза, а также для Европы.

Как сообщает Report, в последнее время в Европе возрос интерес к Азербайджану.

Во время беседы перед официальной встречей искренние отношения лидеров друг к другу не ускользнули от внимания присутствовавших на встрече представителей СМИ.

Помимо обсуждения текущих вопросов, стороны также обсудили развитие отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Дальнейшее углубление отношений между ЕС и Азербайджаном полностью отвечает интересам обеих сторон.

ЕС видит участие Азербайджана в процессах в регионе и в мире, его вклад в эти процессы и правильно все это оценивает. Самое главное, эта организация полностью разделяет новые реалии, созданные Президентом Ильхамом Алиевым в регионе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBrüsseldə İlham Əliyevlə Şarl Mişel arasında rəsmi görüşöncəsi səmimi söhbət olub

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