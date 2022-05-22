Ильхам Алиев и Шарль Мишель провели искреннюю беседу перед официальной встречей в Брюсселе

Очередная встреча президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Брюсселе 22 мая дает основание еще раз сказать, что наша страна является важным партнером для Европейского Союза, а также для Е

Очередная встреча президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Брюсселе 22 мая дает основание еще раз сказать, что наша страна является важным партнером для Европейского Союза, а также для Европы.

Как сообщает Report, в последнее время в Европе возрос интерес к Азербайджану.

Во время беседы перед официальной встречей искренние отношения лидеров друг к другу не ускользнули от внимания присутствовавших на встрече представителей СМИ.

Помимо обсуждения текущих вопросов, стороны также обсудили развитие отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Дальнейшее углубление отношений между ЕС и Азербайджаном полностью отвечает интересам обеих сторон.

ЕС видит участие Азербайджана в процессах в регионе и в мире, его вклад в эти процессы и правильно все это оценивает. Самое главное, эта организация полностью разделяет новые реалии, созданные Президентом Ильхамом Алиевым в регионе.