В Баку состоялось заседание совместной комиссии по демаркации российско-азербайджанской границы

Очередное заседание совместной комиссии по демаркации российско-азербайджанской границы состоялась сегодня в Баку.

Как сообщает Report, заседание прошло в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи стороны приняли рабочий план по установке пограничных знаков на высокогорном участке линии прохождения государственной границы между Азербайджаном и Россией.

В соответствии с подписанным протоколом заседания в период с июля по октябрь этого года рабочей группой совместной комиссии будут определены места и закреплены пограничные знаки на высокогорном участке, а также будут проведены соответствующие демаркационные работы на лесном участке, мостах и контрольно-пропускных пунктах.

Следующее заседание пройдет в России.

Напомним, предыдущее заседание состоялось весной.