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Армения в очередной раз продемонстрировала враждебность к Азербайджану в ПАСЕ

Армения в очередной раз продемонстрировала враждебность к Азербайджану в ПАСЕ Враждебные шаги Армении против Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в очередной раз продемонстрировали, что эта страна не заинтересована в мире и диалоге.
Внешняя политика
25 января 2024 г. 20:11
Армения в очередной раз продемонстрировала враждебность к Азербайджану в ПАСЕ

Враждебные действия Армении против Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в очередной раз продемонстрировали, что эта страна не заинтересована в мире и диалоге.

Как сообщает Report, делегация Армении во главе с вице-спикером парламента Армении и одной из ключевых фигур в нормализации отношений между Арменией и Турцией Рубеном Рубиняном больше всего старалась не допустить ратификации полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ.

Подобные шаги Рубиняна говорят о том, что все его призывы к установлению мира и диалога в регионе не более, чем просто слова.

Отметим, что Азербайджан в 2001 году стал полноправным членом Совета Европы и ПАСЕ. Некоторые европейские парламентарии вчера выступили с необоснованными обвинениями против нашей делегации, поставив под вопрос полномочия азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Принимая это во внимание, азербайджанская делегация распространила в ПАСЕ заявление. На фоне существующей в ПАСЕ атмосферы невыносимого расизма, азербайджанофобии и исламофобии азербайджанская делегация приняла решение приостановить сотрудничество с ПАСЕ и участие в организации на неопределенный срок.

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Версия на азербайджанском языке AŞPA-da Ermənistandan Azərbaycana qarşı növbəti düşmənçilik

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