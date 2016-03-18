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    Очередная сессия ПА Евронест пройдет в Брюсселе

    23 марта к участникам сессии обратится Еврокомиссар по политике соседства и расширения Йоханес Хан

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Очередная сессия Парламентской Ассамблеи Евронест состоится 21-23 марта в Брюсселе. 

    Как сообщает Report, на сессии будут зачитаны приветствия президента Европарламента Мартина Шульца, верховного представителя ЕС по внешним вопросам и политике безопасности Федерики Могерини. Также 23 марта к участникам сессии обратится Еврокомиссар по политике соседства и расширения Йоханес Хан.

    Участники сессии обсудят вопросы межпарламентсткого сотрудничества между странами программы Восточное партнерство

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