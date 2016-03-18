Очередная сессия ПА Евронест пройдет в Брюсселе

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Очередная сессия Парламентской Ассамблеи Евронест состоится 21-23 марта в Брюсселе.

Как сообщает Report, на сессии будут зачитаны приветствия президента Европарламента Мартина Шульца, верховного представителя ЕС по внешним вопросам и политике безопасности Федерики Могерини. Также 23 марта к участникам сессии обратится Еврокомиссар по политике соседства и расширения Йоханес Хан.

Участники сессии обсудят вопросы межпарламентсткого сотрудничества между странами программы Восточное партнерство.