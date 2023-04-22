Очередная провокация Армении делает необходимыми карательные меры или антитеррористическую операцию

Очередная провокация Армении, совершенная на грунтовой дороге в направлении села Аллахгулулар Шушинского района Азербайджана, делает необходимыми карательные меры или антитеррористическую операцию.

Очередная провокация Армении, совершенная на грунтовой дороге в направлении села Аллахгулулар Шушинского района Азербайджана, делает необходимыми карательные меры или антитеррористическую операцию.

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Бахруз Магеррамов.

По его словам, армянская сторона не желает добровольно отказываться от своих реваншистских намерений, поэтому меры военного принуждения во имя мира и безопасности неизбежны:

"Разумеется, сегодняшний инцидент дорого обойдется Армении. Ответственность за предпринимаемые шаги лежит на военно-политическом руководстве Армении. Возможно, армянская сторона начала питать надежды на определенные силы в новой геополитической ситуации, однако, как и заявил президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому Телевидению, "...за два с половиной года, прошедших со Второй Карабахской войны, Армения, ее покровители, а также поддерживающие ее страны и силы наглядно увидели нашу волю, решимость, мощь".

Депутат заявил, что армяне злоупотребляют сдержанным поведением Азербайджана и злостно продолжают свои военные преступления.

"Ранее, когда этой дорогой пользовались сепаратисты, каких-либо взрывов мин не происходило. Однако, тот факт, что инцидент произошел именно после того, как дорогой начали пользоваться автомобили снабжения азербайджанской армии, показывает, что минирование было проведено за последние несколько дней и было рассчитано против азербайджанских военных. В данном вопросе и речи не может быть о каком-то легитимном праве на оборону, потому что азербайджанские военнослужащие несут службу на наших суверенных территориях", - подчеркнул Б.Магеррамов.

Он добавил, что сегодняшний инцидент вновь показал, что российский миротворческий контингент не только не выполняет своих обязательств, но и наоборот, словно в одностороннем порядке определил для себя новые обязательства, включающие интересы Армении и сепаратистов.

"Это еще больше снижает и без того невысокое доверие к российскому миротворческому контингенту на всех уровнях, и ставит под вопрос их присутствии в регионе в целом. В любом случае, все, включая Армению и ее покровителей не должны забывать озвученные в Сальяне президентом Ильхамом Алиевым слова о том, что "...мы неоднократно демонстрировали, что хозяева этих земель – мы, и мы никому не позволим хозяйничать на нашей территории", - заключил Бахруз Магеррамов.

Напомним, что 22 апреля примерно в 17:00 военный грузовик азербайджанской армии, перевозивший средства обеспечения на наши позиции, расположенные на высотах в окрестностях села Аллахгулулар, подорвался на мине, специально заложенной армянами в направлении движения дороги. В результате водитель и старший машины получили ранения, транспортное средство вышло из строя, придя в негодное состояние. Один из военнослужащих, прибывших для оказания помощи раненым, также получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине.

Троим подорвавшимся на мине военнослужащим Азербайджанской Армии была оказана неотложная медицинская помощь.

О случившемся были проинформированы командование Российского миротворческого контингента и Турецко-российский совместный мониторинговый центр.