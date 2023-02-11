Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, третий конвой гуманитарной помощи Министерства по чрезвычайным ситуациям направляется в братскую страну для оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения в Турции.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, третья партия гуманитарной помощи Министерства по чрезвычайным ситуациям направляется в братскую страну для оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения в Турции.

Как передает Report, гумпомощь включает в себя 1015 палаток и 240 печей, постельные принадлежности, столы, стулья и другое оборудование для размещения людей, пострадавших от разрушений.

Гуманитарная помощь направляется в братскую страну в сопровождении 9 грузовиков и автомобилей.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, число погибших в Турции превысило 20 тыс.