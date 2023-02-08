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Очередная группа спасателей МЧС Азербайджана в составе 228 человек отправлена в Турцию

Очередная группа спасателей МЧС Азербайджана в составе 228 человек отправлена в Турцию По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях устранения последствий сильного землетрясения в Турции и оказания поддержки поисково-спасательным операциям в братскую страну отправлена очередная группа спасателей МЧС Азербайджана в составе 240
Внешняя политика
8 февраля 2023 г. 07:24
Очередная группа спасателей МЧС Азербайджана в составе 228 человек отправлена в Турцию

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях устранения последствий сильного землетрясения в Турции и оказания поддержки поисково-спасательным операциям в братскую страну отправлена очередная группа спасателей МЧС Азербайджана в составе 228 человек.

Как передает Report, об этом заявил начальник Государственной службы пожарной охраны МЧС, генерал-майор внутренней службы Физули Асадов.

По его словам, личный состав обеспечен необходимыми средствами для проведения поисково-спасательных работ и каких-либо временных ограничений в связи с его пребыванием в Турции нет.

"Личный состава будет осуществлять там деятельность до тех пор, пока задачи не будут выполнены в полной мере. Как вы знаете, группы, которые мы направили двумя днями ранее, уже приступили к посуточным поисково-спасательным работам и есть некоторые результаты", - добавил Ф.Асадов.

Отметим, что группа в составе 228 человек будет задействована в поисково-спасательных операциях в Кахраманмараше.

Разрушительное землетрясение, произошедшее 6 февраля, затронуло 13,5 млн человек в 10 провинциях Турции. В район землетрясения была направлена помощь из 65 стран. Первым руку помощи протянул Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandan növbəti 228 nəfərlik xilasetmə heyəti Türkiyəyə yola salınıb

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