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Очередная группа сил быстрого реагирования Азербайджана отбыла из Турции в Азербайджан

Очередная группа сил быстрого реагирования Азербайджана отбыла из Турции в Азербайджан Очередная группа сил быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, участвовавшая по поручению президента Ильхама Алиева в поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Т
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 15:48
Очередная группа сил быстрого реагирования Азербайджана отбыла из Турции в Азербайджан

Очередная группа сил быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, участвовавшая по поручению президента Ильхама Алиева в поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции, вылетела на родину из аэропорта Аданы.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Азербайджанских спасателей в аэропорту проводили глава района Имамоглу Мехмет Аксу, представитель Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Джумхур Озкаптан и др.

Представители турецкой стороны отметили высокий профессионализм сил быстрого реагирования МЧС, отметили самоотверженность спасателей, проявленную в ходе спасения людей из-под завалов.

Государству и народу Азербайджана была выражена благодарность за оказанную поддержку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Türkiyədə olan çevik xilasetmə qüvvələrinin növbəti qrupu Vətənə yola düşüb

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