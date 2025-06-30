Очередная группа иностранных граждан эвакуирована из Ирана в Азербайджан

Группа иностранных граждан эвакуирована на территорию Азербайджана в рамках очередной гуманитарной операции.
Как сообщает южное бюро Report, процесс эвакуации состоялся через контрольно-пропускной пункт "Астара".
После прохождения всех необходимых процедур - регистрации, пограничного и медицинского контроля - граждане были допущены на территорию Азербайджана.
Эвакуированные выразили благодарность азербайджанскому государству и народу за проявленные внимание, заботу и гостеприимство. Далее они были отправлены в Баку специально выделенным транспортом.
Напомним, что Азербайджан оказывает содействие в эвакуации иностранных граждан, находящихся на территории Ирана, через свою территорию по просьбе ряда государств.